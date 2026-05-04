Controllo di vicinato a Verona si formano nuovi gruppi e procede la formazione dei coordinatori

A Verona si stanno formando nuovi gruppi di controllo di vicinato, con la partecipazione di oltre 20 persone a una sessione formativa presso il Comando della polizia locale. Nei giorni scorsi, sono stati nominati anche alcuni coordinatori per organizzare meglio le attività di sicurezza nel quartiere. La formazione ha riguardato le modalità di intervento e le procedure da seguire in caso di segnalazioni o situazioni di emergenza.

Nuovi coordinatori del controllo di vicinato. Nei giorni scorsi, al Comando della polizia locale di Verona, si è svolta una importante sessione formativa con più di 20 persone partecipanti. Un’adesione che evidenzia il crescente interesse della cittadinanza per un tema delicato come la convivenza.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Si potenzia il controllo di vicinato. Rimaggio e San Giusto: nuovi gruppi Leggi anche: Caravaggio, cresce il controllo di vicinato: nove gruppi e oltre 300 volontari Altri aggiornamenti Temi più discussi: Protocollo di Intesa per il controllo di vicinato; Sicurezza partecipata: la Lega lancia il Controllo di Vicinato a Rieti; Controllo di vicinato a Verona, si formano nuovi gruppi e procede la formazione dei coordinatori; Controllo di vicinato a Verona, crescono i gruppi e le adesioni. Controllo di vicinato a Verona, crescono i gruppi e le adesioniControllo di vicinato, a Verona si formano nuovi gruppi e aumentano le richieste di adesione ai gruppi esistenti. veronaoggi.it Controllo di vicinato, centinaia di richieste a Loria: formati cinque gruppiNei giorni scorsi l'incontro tra cittadini e amministrazione comunale. Il sindaco Alberto Battistella: «L’ampia partecipazione registrata dimostra quanto il tema della sicurezza sia sentito e quanto c ... trevisotoday.it Parapendista perde il controllo della vela e rimane impigliato su un albero - facebook.com facebook Quelle incognite sul controllo di Essilorluxottica x.com