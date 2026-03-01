Si potenzia il controllo di vicinato Rimaggio e San Giusto | nuovi gruppi

A Bagno a Ripoli, il controllo di vicinato si rafforza con l’attivazione di nuovi gruppi a Rimaggio e San Giusto, combinando l’intervento diretto delle persone con strumenti digitali. Le iniziative mirano a migliorare la sicurezza attraverso incontri tra residenti e l’uso di piattaforme online. Sono stati creati spazi di confronto e collaborazione tra cittadini per monitorare meglio il territorio.

Il controllo del territorio a Bagno a Ripoli passa dall'umano e dal virtuale. Il fattore umano è quello che nasce dalla collaborazione tra istituzioni e cittadini: verrà potenziato il controllo di vicinato, ossia il sistema di sorveglianza attiva affidato a gruppi di cittadini formati che sanno come osservare la loro zona di residenza e anche in che modo segnalare le situazioni anomale alle forze dell'ordine. Si stanno formando due nuovi gruppi nelle frazioni di Rimaggio e San Giusto a Ema. Chi partecipa è invitato ad avere un ruolo attivo per prevenire fattori di rischio, migliorare la qualità della vita e il decoro urbano.