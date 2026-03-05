Caravaggio cresce il controllo di vicinato | nove gruppi e oltre 300 volontari

In città, il controllo di vicinato si amplia con nove gruppi attivi nei quartieri e oltre 300 cittadini coinvolti. L'iniziativa di sicurezza urbana partecipata è promossa dall’amministrazione comunale per rafforzare la presenza e la collaborazione tra residenti. La rete cresce di settimana in settimana, con cittadini che si organizzano per migliorare la sicurezza nel loro territorio.

In meno di due anni i quartieri coinvolti sono passati da tre a nove. I cittadini collaborano con la polizia locale per segnalazioni e prevenzione di furti, truffe e reati ambientali Caravaggio. Cresce la rete del controllo di vicinato in città. Sono nove i gruppi attivi nei quartieri, con più di 300 cittadini che hanno aderito al progetto di sicurezza urbana partecipata promosso dall’amministrazione comunale. Mercoledì 25 febbraio all’auditorium di San Bernardino si è svolto un nuovo incontro aperto ai cittadini interessati a entrare nel progetto come volontari. Durante la serata sono stati illustrati finalità e modalità di funzionamento del controllo di vicinato, che punta a rafforzare la collaborazione tra residenti e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Si potenzia il controllo di vicinato. Rimaggio e San Giusto: nuovi gruppi

Se il Controllo del vicinato funziona. Cerro, 5mila residenti e 23 gruppiIn un paese di poco più di 5mila abitanti, sono attivi 23 gruppi di "guardiani naturali del territorio", per un totale di 250 famiglie coinvolte.

Tutto quello che riguarda Caravaggio cresce il controllo di....

Caravaggio, cresce il controllo di vicinato: nove gruppi e oltre 300 volontariIn meno di due anni i quartieri coinvolti sono passati da tre a nove. I cittadini collaborano con la polizia locale per segnalazioni e prevenzione di furti, truffe e reati ambientali ... bergamonews.it

Cresce il Controllo di vicinato. Venti altre adesioni in viale Italia. Salgono a 267 i residenti attiviCastellanza, gli ingressi consolidano la rete di sicurezza partecipata. Il sistema è organizzato in otto zone, ciascuna con la propria rete. Venti nuove adesioni per il gruppo di Controllo di vicinato ... ilgiorno.it