Nella giornata del 30 marzo 2026, la Guardia di finanza ha effettuato controlli in provincia di Pavia, sanzionando sette distributori di carburanti. Quattro di questi si trovano in Lomellina, mentre tre sono localizzati in Oltrepò. Le verifiche hanno portato all’applicazione di sanzioni amministrative a carico degli esercizi ispezionati.

Pavia, 30 marzo 2026 - Sette impianti di rifornimento sanzionati in provincia di Pavia, di cui 5 in Lomellina e 2 in Oltrepò. I finanzieri del Comando Provinciale di Pavia, seguendo le linee guida fissate dal Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno dato il via a una capillare attività di vigilanza per monitorare la corretta applicazione della normativa in materia di esposizione e pubblicazione dei prezzi dei carburanti alla pompa sulla rete distributiva stradale e autostradale dell'intera provincia. I controlli sono la conseguenza dell'impennata dei prezzi dopo lo scoppio della guerra in Iran e il blocco navale nel Golfo,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, controlli della Finanza: sanzionati sette distributori di carburanti

Articoli correlati

Prezzi dei carburanti a Frosinone, scattano i controlli della Finanza. Scoperte 18 irregolarità tra i distributoriI militari del Comando Provinciale intensificano le verifiche sulla rete stradale ciociara per garantire la trasparenza delle tariffe alla pompa.

Controlli antiriciclaggio della Finanza: sanzionati money transfer e compro oro di PisaI titolari dei due esercizi avrebbero posto in essere condotte volte, in sostanza, a coprire pratiche sospette sullo spostamento di valori In...

Tutto quello che riguarda Pavia controlli della Finanza...

Temi più discussi: Tre operazioni interforze per controlli a Vigevano, Voghera e Pavia.; Protocollo per il potenziamento della salute e della sicurezza; La questura coordina controlli straordinari nelle aree più calde; Sicurezza in provincia: in settimana tre operazioni di controllo straordinario a Pavia, Vigevano e Voghera.

Pavia, controlli sui prezzi dei carburanti: 14 irregolarità in 17 distributori, multe fino a 2 mila euroPAVIA. Controlli a tappeto della Guardia di finanza di Pavia sui distributori di carburante della provincia: su 17 impianti ispezionati, sono state riscontrate 14 irregolarità tra mancata ... laprovinciapavese.gelocal.it

Droga e coltelli abbandonati nelle aiuole: la provincia al setaccioPavia, 14 febbraio 2026 - Qualche grammo di droga abbandonata, come anche due coltelli. E due locali sanzionati per violazioni fiscali. Proseguono i controlli con operazioni interforze voluti dalla ... ilgiorno.it

Corriere della Sera. . Schianto frontale, questa mattina verso le otto e mezza, tra uno scuolabus e un'auto sulla strada provinciale 22 tra Trivolzio e Trovo a una quindicina di chilometri da Pavia. Una decina di bambini della scuole elementari di Trovo sono rim - facebook.com facebook

Garlasco: l’indagine dei pm di Pavia scava sull’alibi di #Sempio e sugli sms tra la madre e il vigile del fuoco. A breve saranno ascoltate le gemelle Cappa. #Tg1 Roberta Ferrari x.com