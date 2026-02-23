Sicurezza il nuovo piano del Comune | più controlli nelle aree critiche nuovo servizio di prossimità nel centro storico

23 feb 2026

Il Comune ha avviato un nuovo piano di sicurezza dopo aver rilevato un aumento di episodi di degrado e vandalismo nelle zone centrali e periferiche. Per rispondere a queste criticità, saranno intensificati i controlli nelle aree più a rischio e raddoppiati i presidi nelle periferie. Inoltre, sarà attivato un servizio di prossimità nel centro storico per favorire il dialogo tra cittadini e forze dell’ordine. L’obiettivo è rafforzare la tutela degli spazi pubblici.

Più controlli nelle aree critiche, raddoppio dei presidi antidegrado nelle periferie e un nuovo servizio di prossimità nel centro storico. È il cuore del piano per la sicurezza urbana presentato dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme al comandante della polizia locale Fabio Manzo e all’assessore Arianna Viscogliosi. I dati illustrati in conferenza stampa prendono in esame il periodo giugno 2025–febbraio 2026, ovvero i mesi di amministrazione Salis. Secondo i dati forniti dal Comune, risultano in aumento tutti i servizi, con un raddoppio dei presidi nelle aree periferiche e un rafforzamento delle attività nel centro storico e nelle altre zone considerate più sensibili. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

