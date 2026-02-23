Sicurezza il nuovo piano del Comune | più controlli nelle aree critiche nuovo servizio di prossimità nel centro storico

Il Comune ha avviato un nuovo piano di sicurezza dopo aver rilevato un aumento di episodi di degrado e vandalismo nelle zone centrali e periferiche. Per rispondere a queste criticità, saranno intensificati i controlli nelle aree più a rischio e raddoppiati i presidi nelle periferie. Inoltre, sarà attivato un servizio di prossimità nel centro storico per favorire il dialogo tra cittadini e forze dell’ordine. L’obiettivo è rafforzare la tutela degli spazi pubblici.

Più controlli nelle aree critiche, raddoppio dei presidi antidegrado nelle periferie e un nuovo servizio di prossimità nel centro storico. È il cuore del piano per la sicurezza urbana presentato dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme al comandante della polizia locale Fabio Manzo e all'assessore Arianna Viscogliosi. I dati illustrati in conferenza stampa prendono in esame il periodo giugno 2025–febbraio 2026, ovvero i mesi di amministrazione Salis. Secondo i dati forniti dal Comune, risultano in aumento tutti i servizi, con un raddoppio dei presidi nelle aree periferiche e un rafforzamento delle attività nel centro storico e nelle altre zone considerate più sensibili.