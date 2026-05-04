Controlli nei locali notturni | multe per 29mila euro tra problemi sulle vie di fuga e musica alta

Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, sono stati effettuati controlli in alcuni locali notturni di Sturla e Sampierdarena. Durante le verifiche sono state riscontrate problematiche riguardanti le vie di fuga e l’uso di musica ad alto volume. In totale, sono state comminate multe per un importo complessivo di 29.000 euro. Le ispezioni sono state condotte dalle forze dell’ordine per verificare la conformità alle norme di sicurezza e di tutela del pubblico.

Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 si sono svolti alcuni controlli mirati nei locali di Sturla e Sampierdarena. Un'operazione disposta dal questore Burdese e coordinata dalla divisione Pas della Polizia di Stato, in collaborazione con Polizia locale e Vigili del fuoco, chiusa con.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Controlli notturni e multe nei locali tra estintori scaduti e musica troppo alta Controlli nei locali in Garfagnana: denunce, una sospensione e multe da 7mila euroGarfagnana (Lucca), 30 marzo 2026 – Controlli mirati nei locali della Garfagnana e della Media Valle hanno fatto emergere diverse violazioni in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Controlli nei locali di Chiaia e centro storico: 24 prescrizioni per gravi carenze igienico sanitarie; Porto Torres: lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza, sanzionati sei locali della movida; Movida torinese sotto la lente, controlli notturni e sanzioni per oltre 3.500 euro; Notte di controlli a Nogara: 80 persone identificate, 15 multe stradali e tre locali sanzionati. Controlli nei locali notturni Sequestrata anche cocainaI carabinieri del locale Comando Compagnia, diretto dal maggiore Gianluca Bellotti, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio tortonese nel corso del fine settimana, dando particolare ... laprovinciapavese.gelocal.it Controlli nei locali notturni: strutture a norma, ma preoccupa l’abuso di alcol e droghe tra i giovaniNella notte del 31 gennaio la Polizia di Stato di Bergamo, in collaborazione con la Polizia locale, ha effettuato una serie di controlli amministrativi in alcuni locali del centro cittadino. Le ... ecodibergamo.it Il Cremlino ha rafforzato la sicurezza intorno a Putin, controlli anche sui cuochi https://gazzettadelsud.it/p=2204583 - facebook.com facebook Controlli a tappeto sulle strade di Imola: 350 identificati e tre denunce x.com