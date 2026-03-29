Nella notte, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli in diversi locali situati tra Cornigliano e Sampierdarena. Durante le verifiche, sono stati riscontrati estintori scaduti e livelli di musica oltre i limiti consentiti. La collaborazione tra Polizia di Stato, polizia locale e vigili del fuoco ha portato a sanzioni e a controlli più approfonditi sui locali della zona.

Controlli della Polizia di Stato a Cornigliano e Sampierdarena. Nella notte sono stati passati al setaccio alcuni locali del quartiere, con la collaborazione della polizia locale e dei vigili del fuoco. In un locale di via Nicolo Daste dove sono stati identificati undici avventori con svariati precedenti. Le forze dell'ordine hanno riscontrato diverse irregolarità tra cui l'elevato volume della musica e la mancanza di punteggi sull'autorizzazione, debitamente segnalati dalla Polizia Locale. Il personale dei Vigili del Fuoco ha rilevato estintori scaduti e un impianto elettrico non idoneo, su cui verranno effettuati accertamenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Controlli notturni e multe nei locali tra estintori scaduti e musica troppo alta

Articoli correlati

Leggi anche: Controlli nei locali notturni: strutture a norma, ma preoccupa l’abuso di alcol e droghe tra i giovani

Leggi anche: Estintori scaduti e alcol a minorenne, denunce e multe nella movida

Altri aggiornamenti su Controlli notturni

Temi più discussi: Vessazione con umiliazione: piaga dei cantieri e multe. Per i sudditi di Gavinana non c'è pace; NAS in azione a Terracina, una cucina chiusa e multe per 7 mila euro; Autovelox Sardegna: le postazioni fino al 29 marzo 2026; Latina, viola i domiciliari notturni: fermato e denunciato un 55enne.

Napoli, controlli a Secondigliano: multe per 59mila euroControlli straordinari nella periferia nord di Napoli, dove i carabinieri hanno effettuato un servizio ad alto impatto per contrastare illegalità e violazioni del codice della strada. magazinepragma.com

Fiumicino e Ciampino, controlli davanti agli aeroporti: multe per 36mila euro a NCC e taxiI carabinieri hanno setacciato gli scali romani: 20 le sanzioni per violazioni al regolamento aeroportuale. Identificate oltre 270 persone tra passeggeri e operatori ... romatoday.it

Controlli ogni due anni nei locali notturni. Introdotto in maniera esplicita l’obbligo di notifica al Municipio. - facebook.com facebook

La Bologna notturna e le sue regole: tra controlli, servizi ed effetti collaterali x.com