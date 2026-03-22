I Carabinieri dell’Irpinia hanno condotto controlli tra Montefalcione e Aiello del Sabato, durante i quali hanno sequestrato un fabbricato abusivo e denunciato quattro persone. Durante le operazioni sono stati individuati rifiuti pericolosi, scarichi illegali e strutture costruite senza le necessarie autorizzazioni, in violazione delle norme ambientali e sismiche.

Controlli tra Montefalcione e Aiello del Sabato: scoperti rifiuti pericolosi, scarichi illegali e strutture realizzate senza autorizzazioni in violazione delle norme ambientali e sismiche.. Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali con particolare attenzione alle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Volturara Irpina e Forino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, deferivano in stato di libertà il proprietario di un fabbricato e tre imprenditori resisi responsabili di aver commesso i reati di “ abusivismo edilizio ” e “ scarico di acque reflue industriali ”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Irpinia stretta dei Carabinieri: sequestrato fabbricato abusivo e quattro denunciati

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