Durante controlli dei Carabinieri in due località, sono state identificate complessivamente 95 persone. A Moglia è stato fermato un conducente con un tasso alcolemico di 2,63 gl. A Poviglio, durante una perquisizione, sono stati trovati alcolici nascosti. Nessuna altra informazione su eventuali sanzioni o denunce è stata resa nota.

? Cosa scoprirai Chi guidava con un tasso alcolemico di 2,63 gl a Moglia?. Cosa hanno trovato i Carabinieri a Poviglio durante la perquisizione?. Perché l'automobilista di Ostiglia è stato denunciato dopo il controllo?. Come ha aiutato l'elicottero Fiamma 33 i controlli a terra?.? In Breve Controlli tra 30 aprile e 3 maggio coinvolgono 73 veicoli e 6 esercizi pubblici.. Un uomo di 50 anni a Moglia guidava con 2,63 gl di alcol.. A Ostiglia un 34enne rifiuta test tossicologici e subisce sequestro del veicolo.. A Poviglio un 42enne viene denunciato per possesso di chiavi alterate e grimaldelli.. I Carabinieri della Compagnia di Gonzaga hanno effettuato controlli straordinari tra il 30 aprile e il 3 maggio, identificando 95 persone e rilevando gravi violazioni alla sicurezza stradale durante il ponte festivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Controlli Carabinieri: 95 persone identificate e alcolici al volante

Controlli dei Carabinieri nel weekend: ubriachi alla guida e coltelli sequestrati

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