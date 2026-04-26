La Polizia di Stato ha svolto un’operazione antidroga nei quartieri di San Giovanni Galermo e Trappeto a Catania, durante la quale sono stati sequestrati diversi stupefacenti e due giovani sono stati denunciati. I controlli sono stati rafforzati in aree considerate a rischio, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento ha coinvolto un ampio dispositivo di forze dell’ordine nel tentativo di garantire maggior sicurezza nei quartieri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati nei quartieri a rischio. La Polizia di Stato ha condotto un’ampia operazione antidroga nei quartieri di San Giovanni Galermo e Trappeto, rafforzando le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in città. L’intervento è stato coordinato dalla squadra investigativa del Commissariato di Nesima, con il supporto della squadra cinofili della Questura di Catania, impegnati in controlli mirati nelle aree considerate più sensibili. Via Capo Passero sotto osservazione. Le verifiche si sono concentrate soprattutto in via Capo Passero, già nota per numerosi episodi legati allo spaccio, dove in passato sono state individuate vere e proprie piazze di droga.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Operazione antidroga a Catania: due giovani denunciati e ingente sequestro di stupefacenti

Notizie correlate

Leggi anche: Operazione antidroga nel Reatino: arrestato un soggetto, due denunce per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

Controlli antidroga sul territorio, un arresto e tre denunciati per spaccio e detenzione di stupefacentiUn arresto a Firenze e tre denunce per detenzione di sostanze stupefacenti a Empoli.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Catania: il Capo della Polizia alle celebrazioni del 174° anniversario Polizia; Ancora un sequestro di droga, intercettati oltre 5 chili tra marijuana e hashish: ai domiciliari due corrieri; L'ombra della mafia dietro il racket degli oli esausti e il traffico di droga: smantellato il business dei fratelli Musto; Controlli dei carabinieri a Catania: scoperto un deposito di droga all’interno di un garage.

Catania, in casa con 3,5 kg di droga: arrestati due pusher di 23 e 25 anniOperazione antidroga a Catania, effettuata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante. newsicilia.it

A Catania sequestrati 11 chili di droga, due arrestiCATANIA (ITALPRESS) – Operazione antidroga a Catania. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato 11 chili di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana, trovati nella disponibilit ... quotidianodigela.it

Garage e posti auto, la mappa dei prezzi a Catania: i quartieri in cui l'investimento rende di più Leggi l'approfondimento https://cityne.ws/izQAl - facebook.com facebook

Ultima giornata con il circolo Uaar #Catania e #NessunDogma al Catania Book Festival! Oggi alle 12:00 siamo anche al Museo Emilio Greco per il laboratorio partecipativo “Il mio consultorio”. x.com