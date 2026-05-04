Controlli al parco giochi di Livigno giovane trovato con marijuana | segnalato

Nel primo pomeriggio di domenica, la Polizia Locale ha effettuato controlli nel parco giochi “Santa Maria Nascente” di Livigno. Durante le verifiche, un giovane è stato trovato in possesso di marijuana e segnalato alle autorità competenti. Nessun altro episodio rilevante si è verificato durante il servizio di monitoraggio nel parco.

Controlli nel pomeriggio di domenica al parco giochi “Santa Maria Nascente” di Livigno, dove la Polizia Locale ha svolto un servizio mirato di monitoraggio del territorio. Nel corso dell’attività sono stati identificati sette giovani e, al termine degli accertamenti, uno di loro è stato trovato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Frosinone, controlli antidroga: 18enne trovato con hashish e segnalato in PrefetturaProseguono i servizi della Polizia di Stato nella zona bassa della città: il giovane, di origine tunisina, è stato fermato in via Don Minzoni con... Controlli al Giotto, i Carabinieri arrestano un uomo trovato in possesso di oltre 7 kg di marijuanaArezzo, 20 marzo 2026 – I Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo hanno arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Chiuso per 7 giorni il chiosco bar nel parco giochi di Gravina: era frequentato da pregiudicati; Toirano, parco giochi Rosciano colpito dai vandali; Controlli della Polizia locale nelle sale gioco di Rescaldina. Multe per 4 mila euro; Nuova lite fra famiglie rom a Santa Rita: panico tra la gente al parco giochi. Bimbo di 3 anni cadde al parco giochi fratturandosi l’omero, risarcito dopo venti anniEra il settembre del 2005 quando un bambino di tre anni cadde da una struttura esagonale all’interno di un parco giochi pubblico di Pesaro, riportando la frattura dell’omero sinistro. L’incidente, che ... blitzquotidiano.it Frosinone, nuovi giochi per i parchi. I controlli contro i vandaliNuovi giochi per parchi e dal prossimo anno in arrivo anche controlli anti-vandali. Da anni Frosinone è alle prese con un problema che sembra ormai irrisolvibile: i giochi presenti nei vari parchi ... ilmessaggero.it Controlli in macelleria. Maxi-sequestro di carne Pioltello, confiscati 300 chili di alimenti mal conservati. Titolare denunciato, multa. e sospensione della licenza. Continua a leggere: https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/controlli-in-macelleria-maxi-sequestro-di - facebook.com facebook