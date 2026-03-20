I Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo hanno effettuato un controllo al veicolo in piazza del Giotto e hanno arrestato un uomo di 25 anni, proveniente da Napoli, trovandolo in possesso di oltre sette chilogrammi di marijuana. L’arresto è avvenuto durante un'operazione di routine, che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e all’arresto immediato del giovane.

Arezzo, 20 marzo 2026 – I Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo hanno arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante un servizio di controllo svolto in Arezzo, nel q uartiere Giotto, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da un’autovettura Renault Modus, il cui conducente, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di immettersi contromano in una strada secondaria. A quel punto sono scattati i controlli del 25enne, il quale, non solo non ha fornito alcuna plausibile giustificazione della sua presenza sul territorio aretino, ma è apparso sin da subito agitato per le operazioni svolte dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli al Giotto, i Carabinieri arrestano un uomo trovato in possesso di oltre 7 kg di marijuana

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