Frosinone controlli antidroga | 18enne trovato con hashish e segnalato in Prefettura

A Frosinone, durante controlli della Polizia di Stato, un ragazzo di 18 anni è stato trovato in possesso di hashish. L’individuo è stato segnalato in Prefettura, mentre le forze dell’ordine continuano le operazioni per contrastare lo spaccio e l’uso di droga nella zona. I controlli sono stati effettuati con l’obiettivo di monitorare la diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Proseguono i servizi della Polizia di Stato nella zona bassa della città: il giovane, di origine tunisina, è stato fermato in via Don Minzoni con 1,20 grammi di sostanza stupefacente Proseguono i servizi mirati della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato ha contestato una sanzione amministrativa ad un ragazzo di origine Tunisina che, durante un controllo, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. Nei confronti del soggetto è stata quindi avviata la procedura prevista per la violazione della normativa sugli stupefacenti con la segnalazione in Prefettura. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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