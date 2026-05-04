Contro aborto eutanasia nozze gay e ogni cosa che odori di sinistra | vita di Marianna Madia ora in fuga verso l’altrove

Diciotto anni fa, Marianna Madia si affacciava in Parlamento come giovane esponente di un partito di centrosinistra, portando con sé un’immagine fresca e dinamica. Nel corso degli anni, ha assunto ruoli di rilievo e si è distinta per alcune posizioni pubbliche, affrontando con decisione questioni di attualità e di politica sociale. Ora, dopo aver lasciato il suo incarico, sembra orientata a intraprendere un nuovo percorso lontano dalla scena pubblica.

“In Parlamento porto la mia inesperienza“. Diciotto anni fa Marianna Madia fu la veltronissima interprete di un partito più cool, cioè di gente che piace alla gente che piace. Non più operai, non solo amministratori con la cravatta rossa ma persone che viaggiando hanno guardato il mondo. Lei lo conosce, e conosce le lingue e diffida del comunismo. Marianna è una di loro, estranea ai riti della sinistra, dunque perfetta: scuole francesi, ricercatrice, per parentela (il marito produttore) vicina al mondo del cinema che fa sempre trés chic. E poi lei è contraria all’aborto, all’eutanasia e al matrimonio gay. Più lontana di così dalla sinistra!...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Contro aborto, eutanasia, nozze gay e ogni cosa che odori di sinistra: vita di Marianna Madia, ora in fuga verso l’altrove Notizie correlate Leggi anche: Pd, Marianna Madia lascia il partito: l’ex ministra verso Italia viva Leggi anche: Futuro Nazionale di Vannacci presenta lo statuto: cosa dice su teoria gender, aborto e eutanasia