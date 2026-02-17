Futuro Nazionale di Vannacci presenta lo statuto | cosa dice su teoria gender aborto e eutanasia

Futuro Nazionale (FNV) di Roberto Vannacci ha presentato il suo statuto. Un manifesto che racchiude i valori fondanti del partito. Tra questi: lotta all'ideologia gender, difesa dell'italianità, celebrazione della famiglia tradizionale, no ad aborto e eutanasia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Futuro nazionale, Vannacci presenta lo statuto: no a ideologia gender e cittadinanza in regaloRoberto Vannacci ha presentato lo statuto di Futuro Nazionale, spiegando che il documento respinge l’ideologia gender e la cittadinanza automatica.

Lo statuto di Futuro nazionale di Vannacci: “Lotta a ideologia gender, woke e immigrazionismo” e difesa dell'”identità tradizionale italiana”Vannacci presenta ufficialmente il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, in Toscana.

Lo Statuto di Vannacci: la cittadinanza non si regala, no ad aborto, eutanasia, ideologie gender e wokeÈ arrivata una destra vera, è arrivato Futuro Nazionale dicono i tre deputati Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele ... huffingtonpost.it

Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto VannacciLa certezza è arrivata oggi, 3 febbraio, con l’addio alla Lega da parte del generale: Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro Nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia, ha ... tg24.sky.it

