Futuro Nazionale di Vannacci presenta lo statuto | cosa dice su teoria gender aborto e eutanasia
Futuro Nazionale di Roberto Vannacci ha annunciato il suo nuovo statuto, cercando di chiarire le posizioni del partito su temi come teoria gender, aborto ed eutanasia. Vannacci ha deciso di pubblicarlo dopo aver ricevuto richieste da parte di sostenitori e critici, per mostrare le linee guida che intendono seguire. Nel documento si legge che il partito si oppone all’ideologia gender e sostiene la tutela della vita fin dalla nascita.
Futuro Nazionale (FNV) di Roberto Vannacci ha presentato il suo statuto. Un manifesto che racchiude i valori fondanti del partito. Tra questi: lotta all'ideologia gender, difesa dell'italianità, celebrazione della famiglia tradizionale, no ad aborto e eutanasia.
Futuro nazionale, Vannacci presenta lo statuto: no a ideologia gender e cittadinanza in regaloRoberto Vannacci ha presentato lo statuto di Futuro Nazionale, spiegando che il documento respinge l’ideologia gender e la cittadinanza automatica.
Lo statuto di Futuro nazionale di Vannacci: "Lotta a ideologia gender, woke e immigrazionismo" e difesa dell'"identità tradizionale italiana"
Vannacci presenta ufficialmente il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, in Toscana.
Lo Statuto di Vannacci: la cittadinanza non si regala, no ad aborto, eutanasia, ideologie gender e woke
È arrivata una destra vera, è arrivato Futuro Nazionale dicono i tre deputati Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele
Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci
La certezza è arrivata oggi, 3 febbraio, con l'addio alla Lega da parte del generale: Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro Nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia
