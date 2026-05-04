Contributi sì ma niente dichiarazione dei redditi 60 collaboratori domestici nei guai

Negli ultimi mesi, le forze di polizia hanno scoperto 60 collaboratori domestici che hanno percepito contributi senza aver presentato dichiarazione dei redditi. L’indagine si è basata su controlli incrociati tra varie banche dati e l’attività di collaborazione con l’Inps. Le verifiche sono state condotte dalla compagnia di Chiavari e dalla tenenza di Riva Trigoso, portando all’individuazione di soggetti considerati evasori totali.

Negli ultimi mesi i finanzieri della compagnia di Chiavari e della tenenza di Riva Trigoso, grazie all'incrocio dei risultati presenti nelle numerose banche dati in uso e avvalendosi della collaborazione con l'Inps, hanno individuato 60 collaboratori domestici, risultati essere evasori totali.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Dichiarazione dei redditi presentata in ritardo, quanto si paga? Le sanzioni e la soglia criticaDichiarazione tardiva o dichiarazione omessa? A quali rischi si va incontro se non si è adempiuto ai propri obblighi fiscali in tempo? La riforma... Quando si fa la dichiarazione dei redditi 2026, dal 30 aprile il modello 730 precompilato: date e scadenzeDa mercoledì 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile accedere al 730 precompilato per effettuare la dichiarazione dei redditi 2026. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Contributi sì ma niente dichiarazione dei redditi, 60 collaboratori domestici nei guai; Contributo affitto, in arrivo un nuovo bando da oltre 5 milioni di euro. Ma le famiglie aspettano gli arretrati; Pensioni in computo, niente arretrati con Gestione Separata: vale la data della domanda; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cos’è, Come Funziona e Beneficiari. # **Contributi e sovvenzioni pubbliche 2025: obblighi informativi, scadenze e sanzioni (sito o bilancio) ** [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/05/contributi-pubblici-2025-obbligo-trasparenza-30-giugno-2026.html](https://www.commercialist - facebook.com facebook In Italia, per un single senza figli con uno stipendio medio, su 100 euro di costo del lavoro 47 finiscono in tasse e contributi: 16 di Irpef, 7 di contributi a carico del lavoratore, 24 di contributi a carico dell'azienda. x.com