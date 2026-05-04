Contributi sì ma niente dichiarazione dei redditi 60 collaboratori domestici nei guai

Da genovatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, le forze di polizia hanno scoperto 60 collaboratori domestici che hanno percepito contributi senza aver presentato dichiarazione dei redditi. L’indagine si è basata su controlli incrociati tra varie banche dati e l’attività di collaborazione con l’Inps. Le verifiche sono state condotte dalla compagnia di Chiavari e dalla tenenza di Riva Trigoso, portando all’individuazione di soggetti considerati evasori totali.

Negli ultimi mesi i finanzieri della compagnia di Chiavari e della tenenza di Riva Trigoso, grazie all'incrocio dei risultati presenti nelle numerose banche dati in uso e avvalendosi della collaborazione con l'Inps, hanno individuato 60 collaboratori domestici, risultati essere evasori totali.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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