Dichiarazione dei redditi presentata in ritardo quanto si paga? Le sanzioni e la soglia critica

Se si presenta la dichiarazione dei redditi oltre la scadenza prevista o si omette di farlo, si possono incorrere in sanzioni e interessi di mora. La normativa fiscale stabilisce limiti e soglie critiche oltre le quali vengono applicate penalità pecuniarie ai contribuenti che non rispettano i termini stabiliti. La riforma fiscale recentemente introdotta ha modificato alcune regole relative a questi obblighi.

Dichiarazione tardiva o dichiarazione omessa? A quali rischi si va incontro se non si è adempiuto ai propri obblighi fiscali in tempo? La riforma fiscale introdotta con il DLgs. n. 872024 ha ridisegnato il sistema sanzionatorio italiano con l'obiettivo dichiarato di renderlo più proporzionato e meno punitivo per i contribuenti che si regolarizzano. A partire dal 1° settembre 2024, le nuove regole si applicano a tutte le violazioni commesse da quella data in poi, portando cambiamenti significativi sia per chi agisce entro i primi tre mesi, sia per chi supera la soglia critica dell'omissione. Mettersi in regola entro 90 giorni: la dichiarazione tardiva.