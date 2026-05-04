Contratti a termine incentivo fino a 12 mesi | il governo prova a spingere le assunzioni stabili ma il mercato resta dominato dalla precarietà
Il governo ha introdotto un incentivo fino a 12 mesi per favorire le assunzioni a tempo indeterminato, cercando di ridurre la precarietà nel mercato del lavoro. Contestualmente, è stato previsto un bonus per le trasformazioni di circa due milioni di contratti da a termine a permanenti, senza necessità di causale. Tuttavia, i dati del 2025 evidenziano che la maggior parte dei contratti a termine dure poche settimane e il sistema continua a mostrare una forte presenza di rapporti di breve durata.
I dati del 2025 mostrano con chiarezza questa struttura. Oltre il 40% dei contratti a termine si ferma entro il primo mese, mentre una quota rilevante si concentra tra uno e tre mesi. I rapporti più lunghi restano una minoranza, creando un sistema in cui la continuità lavorativa diventa difficile da costruire. Il nuovo incentivo introdotto dal decreto Lavoro interviene su questo punto, puntando a favorire la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. La misura riguarda circa due milioni di contratti sottoscritti senza obbligo di causale e offre un beneficio contributivo ai datori di lavoro che scelgono la stabilizzazione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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