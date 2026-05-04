Contratti a termine incentivo fino a 12 mesi | il governo prova a spingere le assunzioni stabili ma il mercato resta dominato dalla precarietà

Il governo ha introdotto un incentivo fino a 12 mesi per favorire le assunzioni a tempo indeterminato, cercando di ridurre la precarietà nel mercato del lavoro. Contestualmente, è stato previsto un bonus per le trasformazioni di circa due milioni di contratti da a termine a permanenti, senza necessità di causale. Tuttavia, i dati del 2025 evidenziano che la maggior parte dei contratti a termine dure poche settimane e il sistema continua a mostrare una forte presenza di rapporti di breve durata.