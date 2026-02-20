GPS 2026 si possono inserire con riserva anche i contratti fino al termine delle lezioni Quando si avranno i 12 punti Pillole di Question Time
Il fatto che i contratti fino alla fine delle lezioni possano essere inseriti con riserva nelle GPS 2026 deriva dalle recenti regole sulle graduatorie. Durante il Question Time del 17 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Giuseppe Semeraro come ospite, si è discusso di come si accumulano i punti per il servizio. Semeraro ha spiegato che, una volta raggiunti i 12 punti, si può considerare il contratto, anche se ancora in corso. La questione rimane aperta fino a chiarimenti ufficiali.
Nel question time del 17 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa al punteggio del servizio nelle GPS. L’attenzione si è concentrata su quando i contratti fino al termine delle lezioni, ad esempio fino al 9 giugno, consentano di ottenere 12 punti. L'articolo GPS 2026, si possono inserire con riserva anche i contratti fino al termine delle lezioni. Quando si avranno i 12 punti. Pillole di Question Time .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
