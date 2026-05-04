Conti di casa credito e welfare | tornano i webinar gratuiti di Poste anche in Lis

Da agrigentonotizie.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua anche in provincia di Agrigento l'iniziativa di Poste Italiane dedicata all’educazione finanziaria. Per questa settimana, sono previsti nuovi incontri online gratuiti rivolti ai cittadini interessati a temi come i conti di casa, il credito e il welfare. Questi webinar fanno parte di un ciclo di appuntamenti promossi dall’azienda, con l’obiettivo di offrire informazioni utili e aggiornamenti sul mondo finanziario.

Proseguono anche nell’Agrigentino gli appuntamenti di educazione finanziaria, promossi da Poste Italiane, che tornano con una nuova settimana di webinar gratuiti rivolti ai cittadini. L’iniziativa punta a diffondere una maggiore consapevolezza nella gestione delle risorse economiche personali e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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