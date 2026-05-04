Conti di casa credito e welfare | tornano i webinar gratuiti di Poste anche in Lis

Continua anche in provincia di Agrigento l'iniziativa di Poste Italiane dedicata all’educazione finanziaria. Per questa settimana, sono previsti nuovi incontri online gratuiti rivolti ai cittadini interessati a temi come i conti di casa, il credito e il welfare. Questi webinar fanno parte di un ciclo di appuntamenti promossi dall’azienda, con l’obiettivo di offrire informazioni utili e aggiornamenti sul mondo finanziario.

Proseguono anche nell’Agrigentino gli appuntamenti di educazione finanziaria, promossi da Poste Italiane, che tornano con una nuova settimana di webinar gratuiti rivolti ai cittadini. L’iniziativa punta a diffondere una maggiore consapevolezza nella gestione delle risorse economiche personali e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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