sanremo 2026 cristiano e democratico carlo conti dribbla le polemiche da ignazio la russa al caso morgan

Carlo Conti ha deciso di evitare le polemiche sollevate da Ignazio La Russa e il caso Morgan, affermando che Sanremo 2026 sarà un festival cristiano e democratico. La sua dichiarazione arriva dopo giorni di discussioni sui temi della manifestazione e sulle scelte artistiche. Conti punta a mantenere un clima di rispetto e inclusione, senza cedere alle provocazioni. La scelta di parole chiare mira a rassicurare il pubblico e gli artisti coinvolti.

La conferenza stampa di Carlo Conti alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto il conduttore e direttore artistico rispondere a diverse domande sulla politica che mancherebbe dalla kermesse, rispetto alle edizioni del passato. Conti ha affermato di “non capire nulla di politica“, rinnegando l’aggettivo democristiano accostato a questo Sanremo, definito da lui “cristiano per i miei valori e democratico perché aperto a tutti”. Il presentatore ha poi replicato all’appello di Ignazio La Russa, presidente del Senato, dopo la richiesta di provare a invitare il comico Andrea Pucci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Carlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026: «Il video di La Russa su Pucci? Un'osservazione di un libero cittadino, nessuna pressione. Il mio Festival è cristiano e democratico»Carlo Conti ha commentato l’incidente sul video di La Russa riguardante Pucci, spiegando che si tratta di un’osservazione di un cittadino libero, senza alcuna pressione.

Ignazio La Russa e l'appello a Carlo Conti per portare a Sanremo Pucci: "Mi aspetto una sorpresa per ripagare l'ingiusta sofferenza"Ignazio La Russa ha commentato sui social il disagio di Andrea Pucci legato alla sua esclusione da Sanremo 2026.

Carlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026: «Il video di La Russa su Pucci? Un'osservazione di un libero cittadino, nessuna pressione. Il mio Festival è cristiano e ...Ospiti, scaletta e prime tensioni: Carlo Conti presenta la prima serata di Sanremo 2026, chiarisce sul caso Pucci, sulla presenza di Morgan e cita Pippo Baudo, autore della memorabile frase sui politi ... vanityfair.it

Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime newsLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime news ... tg24.sky.it

Il conduttore Carlo Conti ha annunciato l'ordine di uscita degli artisti in gara per la serata di apertura di martedì 24 febbraio. Eccolo - facebook.com facebook

Superospite Tiziano Ferro, il co-conduttore Can Yaman accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini. E l’ordine di apparizione dei cantanti in gara x.com