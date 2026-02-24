Sanremo 2026 cristiano e democratico Carlo Conti dribbla le polemiche da Ignazio La Russa al caso Morgan

Da virgilio.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti ha deciso di evitare le polemiche sollevate da Ignazio La Russa e il caso Morgan, affermando che Sanremo 2026 sarà un festival cristiano e democratico. La sua dichiarazione arriva dopo giorni di discussioni sui temi della manifestazione e sulle scelte artistiche. Conti punta a mantenere un clima di rispetto e inclusione, senza cedere alle provocazioni. La scelta di parole chiare mira a rassicurare il pubblico e gli artisti coinvolti.

sanremo 2026 cristiano e democratico carlo conti dribbla le polemiche da ignazio la russa al caso morgan
© Virgilio.it - Sanremo 2026 "cristiano e democratico", Carlo Conti dribbla le polemiche da Ignazio La Russa al caso Morgan

La conferenza stampa di Carlo Conti alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto il conduttore e direttore artistico rispondere a diverse domande sulla politica che mancherebbe dalla kermesse, rispetto alle edizioni del passato. Conti ha affermato di “non capire nulla di politica“, rinnegando l’aggettivo democristiano accostato a questo Sanremo, definito da lui “cristiano per i miei valori e democratico perché aperto a tutti”. Il presentatore ha poi replicato all’appello di Ignazio La Russa, presidente del Senato, dopo la richiesta di provare a invitare il comico Andrea Pucci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Carlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026: «Il video di La Russa su Pucci? Un'osservazione di un libero cittadino, nessuna pressione. Il mio Festival è cristiano e democratico»Carlo Conti ha commentato l’incidente sul video di La Russa riguardante Pucci, spiegando che si tratta di un’osservazione di un cittadino libero, senza alcuna pressione.

Ignazio La Russa e l'appello a Carlo Conti per portare a Sanremo Pucci: "Mi aspetto una sorpresa per ripagare l'ingiusta sofferenza"Ignazio La Russa ha commentato sui social il disagio di Andrea Pucci legato alla sua esclusione da Sanremo 2026.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Da Achille Lauro a Bianca Balti, gli ospiti e i co-conduttori di Sanremo. Quando saranno all’Ariston; Arriva Sanremo. L’ho letto su dei calzini; Sanremo 2026, Bianca Balti ospite della quarta serata. L'annuncio di Conti.

sanremo 2026 cristiano eCarlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026: «Il video di La Russa su Pucci? Un'osservazione di un libero cittadino, nessuna pressione. Il mio Festival è cristiano e ...Ospiti, scaletta e prime tensioni: Carlo Conti presenta la prima serata di Sanremo 2026, chiarisce sul caso Pucci, sulla presenza di Morgan e cita Pippo Baudo, autore della memorabile frase sui politi ... vanityfair.it

sanremo 2026 cristiano eSanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime newsLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime news ... tg24.sky.it