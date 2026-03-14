Ignazio La Russa ha dichiarato che l’obiettivo del referendum è rafforzare il prestigio della magistratura. Ha precisato che il suo gruppo non vede i magistrati come nemici o avversari e che, fin dai tempi in cui ricopriva incarichi pubblici, si rivolgeva ai giudici con rispetto, chiamandoli “signor giudice”, anche quando ricoprivano il ruolo di pubblici ministeri.

"Noi non abbiamo mai considerato nemici o avversari o pregiudizialmente contro i magistrati. Anzi, passavamo da sempre per coloro che un magistrato lo chiamavamo signor giudice anche quando era pm. Qualche volta sbagliando ci levavamo il cappello e avevamo un rispetto e abbiamo un rispetto che deriva dalla funzione e dalla carica. Voglio dire, se qualcuno pensa che la destra sia un mangia-magistrati non ha capito la nostra storia che è esattamente l'opposto. L'obiettivo non dichiarato, ma di fatto esistente in questa riforma, è quello di dare prestigio alla magistratura non più impantanata in lotte ideologiche e politiche di una piccola parte di essa". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, Ignazio la Russa: "Vogliamo dare prestigio alla magistratura"

Articoli correlati

Caso Pucci, adesso Ignazio La Russa fa appello alla Rai: “Li invito ufficialmente a chiedergli di cambiare idea”Non è bastato l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la solidarietà, tra gli altri, dei due vicepremier Matteo Salvini e...

Ignazio La Russa celebra il Movimento Sociale Italiano: «La fiamma? Un simbolo di continuità». L’ira dell’Anpi: «Sfregio alla memoria»Fa discutere un video pubblicato sui social da Ignazio La Russa dove commemora la nascita del Movimento Sociale Italiano nel 1946, nonché di...

Una raccolta di contenuti su Referendum Ignazio la Russa Vogliamo...

Temi più discussi: La Russa: Referendum con un valore politico se vota almeno il 50%; REFERENDUM, LA RUSSA: HA VALORE POLITICO SE VOTA ALMENO IL 50 PER CENTO; Referendum, Montanari attacca il governo: Banditi. La Russa: Si scusi o querelo; Referendum, La Russa: Qui in veste di parlamentare di FdI.

Referendum, La Russa: destra non è mangia-magistratiRoma, 12 mar. (askanews) - 'Se qualcuno pensa che la destra sia mangia-magistrati non ha capito la nostra storia, è esattamente l'opposto'. Così ... notizie.tiscali.it

Tomaso Montanari contro La Russa, tensione col presidente del Senato: Minacce per un'opinione, è graveScambio acceso tra Montanari e La Russa su uso banditi. Il rettore attacca sul referendum giustizia e il Presidente del Senato minaccia denuncia ... virgilio.it

Fossano: “Verso il Referendum”, le ragioni del sì della Lega Cuneo - facebook.com facebook

Come trasuda, dai volti, l’entusiasmo romantico di questa loro battaglia. #referendum x.com