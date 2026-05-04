Giovedì 23 aprile si è svolta presso l’Istituto Virgo Carmeli di Verona la cerimonia di premiazione di un contest dedicato al gioco d’azzardo patologico. L’iniziativa, promossa dall’Unità Operativa Dipartimentale Gioco d’Azzardo patologico dell’ULSS 9 Scaligera, prevedeva la creazione di video e immagini da parte degli studenti. Durante l’evento sono stati riconosciuti i lavori più meritevoli tra i partecipanti.

Giovedì 23 aprile, all’Istituto Scolastico “Virgo Carmeli” di Verona, si è tenuta la cerimonia di premiazione del contest creativo “Gioco d’Azzardo Patologico attraverso video ed immagini”, promosso dall’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Gioco d’azzardo patologico dell’ULSS 9 Scaligera.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Società della Salute di Firenze e sindacati: protocollo nei luoghi di lavoro contro il gioco d’azzardo patologicoLa Società della Salute di Firenze e le organizzazioni sindacali CGIL Firenze, CISL Firenze-Prato e UIL Firenze hanno firmato un protocollo d’intesa...

Studenti e solidarietà: il contest è creativoAil Ferrara incontra 150 studenti dell’istituto Einaudi, sensibilizzazione, testimonianze e un contest creativo a sostegno dell’estetica oncologica.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Contest creativo sul gioco d'azzardo patologico, studenti premiati dall'Ulss 9; aspiranti autori di giochi da tavolo cercasi: al comicon napoli chi vince la game jam pubblica con giochi uniti; Italian Game Jam, per creatori di giochi da tavolo; CIRIE' - La quarta A del Fermi Galilei in finale al concorso Findomestic - VIDEO.

Ecco un estratto di “Escape”, una creazione di Giorgia Gasparre e Alessandra Castronovi per il nostro contest Viva la Danza! Il contest è il cuore del nostro laboratorio creativo: uno spazio dove gli allievi del Balletto Jonico diventano autori, trasformando la - facebook.com facebook