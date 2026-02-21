Studenti e solidarietà | il contest è creativo

Ail Ferrara ha coinvolto 150 studenti dell’istituto Einaudi in un’attività dedicata alla solidarietà. Durante l’incontro, gli studenti hanno ascoltato testimonianze e partecipato a un contest creativo per sostenere l’estetica oncologica. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui bisogni delle persone affette da tumore e promuovere l’importanza del supporto sociale. L’evento ha suscitato entusiasmo tra i partecipanti, pronti a esprimere la loro creatività per una causa importante.

Ail Ferrara incontra 150 studenti dell’ istituto Einaudi, sensibilizzazione, testimonianze e un contest creativo a sostegno dell’ estetica oncologica. Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il progetto di sensibilizzazione promosso da Ail Ferrara presso l’Istituto Einaudi di Ferrara, che ha coinvolto 150 studenti in un percorso articolato in due giornate dedicate all’informazione, alla testimonianza e alla creatività. L’iniziativa aveva l’obiettivo di avvicinare i giovani alla missione di Ail, da sempre impegnata al fianco degli ammalati ematologici e delle loro famiglie, promuovendo la cultura della solidarietà, del volontariato e del sostegno alla ricerca scientifica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

