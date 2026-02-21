Studenti e solidarietà | il contest è creativo
Ail Ferrara ha coinvolto 150 studenti dell’istituto Einaudi in un’attività dedicata alla solidarietà. Durante l’incontro, gli studenti hanno ascoltato testimonianze e partecipato a un contest creativo per sostenere l’estetica oncologica. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui bisogni delle persone affette da tumore e promuovere l’importanza del supporto sociale. L’evento ha suscitato entusiasmo tra i partecipanti, pronti a esprimere la loro creatività per una causa importante.
Ail Ferrara incontra 150 studenti dell’ istituto Einaudi, sensibilizzazione, testimonianze e un contest creativo a sostegno dell’ estetica oncologica. Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il progetto di sensibilizzazione promosso da Ail Ferrara presso l’Istituto Einaudi di Ferrara, che ha coinvolto 150 studenti in un percorso articolato in due giornate dedicate all’informazione, alla testimonianza e alla creatività. L’iniziativa aveva l’obiettivo di avvicinare i giovani alla missione di Ail, da sempre impegnata al fianco degli ammalati ematologici e delle loro famiglie, promuovendo la cultura della solidarietà, del volontariato e del sostegno alla ricerca scientifica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Arte per l’inclusione, il contest degli studenti
Leggi anche: Faicchio, Natale di solidarietà con un laboratorio creativo
Il Banco - 30ª Edizione del Banco della Solidarietà | Liceo Classico E. Duni Matera
Argomenti discussi: Studenti e solidarietà: il contest è creativo; Giovedì di solidarietà per Terrecablate: studenti in cucina alla mensa dei poveri e teatro per anziani al Campansi; Studenti impegnati per Caritas e Campansi; Si e Ugs: Piena e convinta solidarietà agli studenti e alle studentesse di Empoli.
Gli studenti del liceo classico e artistico di Lanciano incontrano Francesco Barone, ambasciatore di pace nel mondoL’iniziativa, promossa dall’associazione Altri Orizzonti, si svolgerà venerdì 20 febbraio con un doppio appuntamento nelle due scuole superiori di Lanciano ... chietitoday.it
Studenti e solidarietà: alla Morvillo incontro con l’oncoematologo pediatrico e sostegno allo SPIA CampLa scuola rinnova l’impegno sociale devolvendo fondi raccolti dagli alunni per il primo campo di terapia ricreativa del Sud Italia destinato ai bambini con ... monrealenews.it
Incontro tra gli studenti e l'associazione "Io Dono" per riflettere sull'altruismo e la solidarietà. Presentati il concorso per le terze classi e il trofeo sportivo dedicato al "piccolo grande angelo" - facebook.com facebook
La Solidarietà come Valore, SGS: una lezione indimenticabile per i giovani studenti x.com