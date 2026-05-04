Il rapporto tra l’allenatore e il club napoletano si avvicina a un momento di verifica. Secondo alcune fonti, la questione del suo eventuale ritorno o partenza non è ancora stabilita. La decisione finale dipenderà da colloqui tra il tecnico e i vertici societari, che dovranno affrontare una scelta importante per il prossimo anno. La situazione resta in bilico, con poche certezze sul futuro immediato.

Antonio Conte e il Napoli verso un confronto decisivo sul futuro: secondo Matteo Moretto, la permanenza dell’allenatore non è scontata e dipenderà da colloqui diretti con la dirigenza. Conte-Napoli: il faccia a faccia che decide tutto. La stagione in corso rappresenta il primo banco di prova. Gli azzurri puntano a blindare il secondo posto e la qualificazione Champions il prima possibile, obiettivo su cui Conte mantiene totale concentrazione. Solo al raggiungimento di questo traguardo scatterà il confronto decisivo con la società, identico a quello avvenuto dodici mesi fa quando si discusse della continuità progettuale. Secondo Moretto, il dialogo tra allenatore e dirigenza sarà cruciale per comprendere le ambizioni reciproche.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte-Napoli, futuro sempre più incerto: per Moretto c’è una sensazione

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