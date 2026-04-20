Antonio Conte ha chiarito di non aver mai avanzato candidatura per un ruolo con la nazionale. Nel frattempo, le sue attuali trattative riguardano Napoli e Milan, con le discussioni ancora in corso. Allegri, allenatore del Milan, si trova in una situazione simile, mentre il futuro di entrambi resta incerto. La possibilità di un ritorno in nazionale sembra al momento lontana, lasciando aperti i percorsi nei club.

Sognando la Nazionale, forse. Sognando un po’ di stabilità, sicuro. Antonio Conte ha precisato: “Non mi sono candidato”. E Max Allegri ha allontanato l’Azzurro d’Italia: “Penso a programmare ”. Eppure, dietro a quelle parole, si cela un mondo. Che forse sarebbe meglio definire ‘ groviglio ’. La situazione dei due allenatori è in completo divenire, perché in entrambi i casi quello che dicono le parole non è confermato dai fatti. Sia chiaro, da sùbito: nessuno dice mezze verità o mezze bugie, ma il calcio è fatto di sfumature, di rapporti. E di programmazione. Quella che Conte chiede al Napoli e Allegri al Milan. E se nel primo caso, almeno a livello societario, la situazione sembra comunque più strutturata, gli sforzi che invece vorrebbe l’allenatore rossonero sono decisamente maggiori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte e Allegri, legati da un futuro incerto. Le richieste a Napoli e Milan, la Nazionale sullo sfondo

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