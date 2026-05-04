Conte-Napoli decisivo il vertice dopo la Champions

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la squadra si è riunita per un vertice con il tecnico. L'incontro si è concentrato sulle prossime mosse da adottare e sulle scelte da fare per la stagione. La squadra ha ripreso gli allenamenti e ha affrontato le sfide in programma, mantenendo una linea chiara e decisa. La discussione tra lo staff e i giocatori ha riguardato soprattutto aspetti tecnici e tattici.

Prima il campo. Poi il futuro. La linea del Napoli, in questo momento, è molto chiara. Il club vuole chiudere il prima possibile il discorso Champions e mettere al sicuro il secondo posto. Solo dopo arriverà il confronto decisivo con Antonio Conte, destinato a chiarire se ci siano davvero le condizioni per andare avanti insieme anche nella prossima stagione. Il passaggio chiave sarà un faccia a faccia tra l’allenatore e la dirigenza. Un incontro simile, per peso e significato, a quello già andato in scena circa un anno fa. Da una parte il Napoli vuole capire le reali intenzioni del tecnico. Dall’altra Conte pretende di conoscere in modo chiaro programmi, ambizioni e direzione del club.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte-Napoli, decisivo il vertice dopo la Champions CONTE INTERVISTA POST NAPOLI COMO:SCUDETTO BASTA CON QUESTE DOMANDE RIDICOLE... Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, futuro in bilico. Il vertice dopo la Champions” Leggi anche: Schira: «Napoli-Conte, frizioni e vertice a maggio. Italiano nome caldo per il dopo» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Conte-Napoli: il divorzio è ormai certo, fissato il vertice decisivo?; Brambati sul futuro di Conte: E’ molto legato all’ambiente Napoli; Napoli, Conte in ansia per Højlund: decisivo il provino, Giovane pronto; Conte e DeLa si vedono: in ballo c’è il futuro del Napoli. Conte-Napoli, il futuro si decide dopo il BolognaNAPOLI (Di Anna Calì) - Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resterebbe ancora tutto da scrivere. napolivillage.com Conte potrebbe rimanere a Napoli anche l’anno prossimoNon è ancora detta l'ultima parola sul futuro di Antonio Conte che, a differenza di quanto detto negli ultimi giorni, poterebbe rimanere ... ilnapolista.it Conte può rimanere ma 5 big potrebbero salutare! Le ultime in casa Napoli in vista della prossima stagione - facebook.com facebook Napoli, passo avanti per la Champions League. Ma, per Conte, Fabregas è un tabù x.com