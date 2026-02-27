Il futuro della panchina del Napoli è ancora incerto e al centro di molte discussioni. Nei mesi scorsi si sono verificati alcuni contrasti tra la società e l’attuale allenatore, con un vertice programmato per maggio. Tra i nomi circolati come possibile successore c’è quello di un altro allenatore, considerato tra i favoriti per il dopo. La situazione resta in evoluzione e senza decisioni ufficiali.

Il futuro della panchina del Napoli resta un tema apertissimo. A fare il punto è Nicolò Schira che, sul suo canale YouTube, ha fornito aggiornamenti sulla posizione di Antonio Conte e sulle possibili alternative in caso di separazione. Secondo Schira, tra il club e l'allenatore ci sarebbe stata «qualche frizione» nel corso della stagione. Nulla di irreparabile, ma abbastanza per rendere necessario un confronto a fine campionato. «La questione tra Napoli e Conte ha avuto qualche frizione, servirà un incontro a maggio per fare il punto della situazione, per capire se si può andare avanti insieme o se cambiare aria», ha spiegato il giornalista.

© Napolipiu.com - Schira: «Napoli-Conte, frizioni e vertice a maggio. Italiano nome caldo per il dopo»

