Consultinvest Sgr vince due premi Alto Rendimento per la gestione small

Un fondo italiano dedicato alla gestione small ha ricevuto due premi Alto Rendimento, riconoscimenti che premiano le performance nel settore. La società ha gestito oltre 1,5 miliardi di euro, distinguendosi per le strategie adottate. Questi premi confermano il successo ottenuto nel competere con realtà internazionali e evidenziano i risultati raggiunti nel settore della gestione patrimoniale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un fondo italiano a battere la concorrenza internazionale?. Quali strategie hanno permesso di gestire oltre 1,5 miliardi di euro?. Perché l'indipendenza decisionale garantisce meno conflitti d'interesse per il risparmiatore?. Come intende espandersi la società attraverso le prossime operazioni di aggregazione?.? In Breve Gestione di oltre 1,5 miliardi di euro al 31 dicembre scorso.. Partecipazione paritetica tra Consultinvest spa e Cassa di Ravenna.. Management coordinato da Maurizio Vitolo e dalla presidenza di Luca Anselmi.. Trentasei anni di attività con focus su prodotti di diritto italiano..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Consultinvest Sgr vince due premi Alto Rendimento per la gestione small Notizie correlate Leggi anche: Consultinvest Sgr brilla tra i gestori finanziari e guadagna due premi Volterra trionfa: Festival teatro vince due premi internazionaliIl Festival Internazionale Teatro Romano Volterra si aggiudica due prestigiosi riconoscimenti ai Luxlife Awards britannici, coronando un anno di... Una raccolta di contenuti Consultinvest Sgr brilla tra i gestori finanziari e guadagna due premiCONSULTINVEST SGR sul podio dei gestori finanziari italiani. La società, realtà finanziaria di eccellenza ed uno dei principali player ... msn.com Consultinvest: doppio riconoscimento al premio 'Alto rendimento'(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Consultinvest sgr tra i premiati del premio Alto rendimento de Il Sole 24 Ore. La sgr modenese guidata dall'amministratore delegato Maurizio Vitolo e ... borsaitaliana.it