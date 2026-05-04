Consultinvest Sgr brilla tra i gestori finanziari e guadagna due premi

Consultinvest Sgr si è distinta tra i gestori finanziari italiani, ottenendo due premi alla 28ª edizione del premio Alto Rendimento de Il Sole 24 Ore. La società, attiva da oltre 30 anni e considerata uno dei principali player indipendenti del settore, ha ottenuto riconoscimenti per le sue performance e per l'attività nel mercato finanziario nazionale. La premiazione si è svolta di recente, confermando la posizione di rilievo dell'azienda nel panorama economico italiano.

CONSULTINVEST SGR sul podio dei gestori finanziari italiani. La società, realtà finanziaria di eccellenza ed uno dei principali player italiani indipendenti presente sul mercato da oltre 30 anni, è stata tra i protagonisti della 28esima edizione del premio Alto Rendimento de Il Sole 24 Ore. La Sgr modenese guidata dall’amministratore delegato Maurizio Vitolo, e presieduta da Luca Anselmi, ha ricevuto nei giorni scorsi importanti riconoscimenti: miglior società di gestione italiana gruppo "small" e miglior fondo obbligazionario misto per il Consultinvest Risparmio Italia Bond. Il premio "Alto Rendimento", giunto quest’anno alla ventottesima...🔗 Leggi su Quotidiano.net Notizie correlate Jannik Sinner guadagna 37.650 euro al giorno solo di premi di gioco. Fra febbraio e marzo il tennista ha chiuso due società a MontecarloJannik Sinner da inizio 2026 ha incassato solo di premi per tornei giocati 3,7 milioni di euro. Rieti brilla a Fiumicelli: pioggia di premi per la Diffusione DanzaLa Scuola Diffusione Danza Rieti, sotto la guida di Rita De Angelis, ha ottenuto importanti traguardi artistici e premi prestigiosi durante la sua...