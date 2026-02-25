Volterra trionfa | Festival teatro vince due premi internazionali

Il Festival Internazionale Teatro Romano Volterra si aggiudica due prestigiosi riconoscimenti ai Luxlife Awards britannici, coronando un anno di successi che lo proietta sul palcoscenico internazionale. Il direttore artistico Simon Domenico Migliorini guida una manifestazione che unisce arte e patrimonio storico, conquistando consensi in Italia e all’estero. La vittoria ai Creative and Visual Arts Awards, promossi dalla rivista LUXlife, premia il Festival come miglior organizzazione teatrale italiana e per l’eccellenza nella valorizzazione del patrimonio culturale. Il riconoscimento arriva dopo il trionfo in Francia ad Avignone e la collaborazione con musei e comuni toscani e laziali. Migliorini, definito un regista di grande sensibilità, ha trasformato il Festival in un laboratorio vitale per la scena classica e internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Doppio premio ai Luxlife Awards per il Festival Teatro Romano Volterra a coronamento di un 'anno d'oro'

Due premi internazionali per la fotografa lughese Giorgia Corniola