Jannik Sinner guadagna 37.650 euro al giorno solo di premi di gioco Fra febbraio e marzo il tennista ha chiuso due società a Montecarlo

Jannik Sinner ha guadagnato 37.650 euro al giorno soltanto in premi di gioco. Tra febbraio e marzo ha chiuso due società a Montecarlo. Dall'inizio del 2026 ha ricevuto 3,7 milioni di euro in premi per le competizioni disputate. Fino a questo momento, il totale incassato per la sua attività tennistica si attesta a circa 37 milioni di euro.

Jannik Sinner da inizio 2026 ha incassato solo di premi per tornei giocati 3,7 milioni di euro. Fino a questo momento ha incassato per la sua pura attività tennistica 37.650 euro al giorno. A questa somma si devono aggiungere i contratti di sponsorizzazione e quelli da testimonial per la pubblicità, che sono in grado di moltiplicare e non di poco quella cifra. I premi più alti incassati sono quelli per avere vinto i tornei Open di Indian Wells e di Miami: 1.001.000 euro per ognuna delle due vittorie. Un po’ meno è arrivato dal recente trionfo di Montecarlo: 974.370 euro. A gennaio invece aveva incassato 717 mila euro per essere approdato alle semifinali degli Australian Open.🔗 Leggi su Open.online

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