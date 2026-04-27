Tetra Pak ha avviato un nuovo programma chiamato Future Talent, rivolto a diplomati tecnici e neolaureati in Italia. L’obiettivo è offrire opportunità di inserimento lavorativo con contratti a tempo indeterminato. Le candidature sono aperte e si può partecipare rispettando le scadenze indicate dall’azienda. Il percorso mira a formare e assumere giovani con diverse qualifiche, senza specificare i settori coinvolti.

Tetra Pak torna a investire sui giovani in Italia con nuove opportunità di inserimento attraverso il programma internazionale Future Talent, un percorso pensato per diplomati tecnici e neolaureati. L’iniziativa rappresenta uno dei canali principali con cui il gruppo industriale svedese forma e inserisce nuove risorse, offrendo un primo contratto strutturato e un percorso di crescita professionale personalizzato. Quali sono i profili professionali ricercati. Il programma Future Talent si articola in diversi percorsi, ciascuno dedicato a specifiche competenze e ruoli aziendali. Tra le principali aree figurano: leadership track, focalizzato sullo sviluppo di competenze manageriali e trasversali in contesti internazionali;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tetra Pak forma e assume a tempo indeterminato diplomati e neolaureati: requisiti e scadenze

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