Tetra Pak cerca giovani talenti | 24 mesi per entrare in azienda

Tetra Pak ha annunciato l'apertura del programma Future Talent in Italia, rivolto a diplomati e laureati che si laureeranno entro il 30 aprile. Il percorso prevede un periodo di 24 mesi durante i quali i partecipanti potranno inserirsi in azienda e sviluppare competenze nel settore. L'iniziativa mira a individuare e formare giovani talenti, offrendo loro un'opportunità di crescita professionale all’interno dell’azienda.

? Cosa sapere Tetra Pak apre in Italia il programma Future Talent per diplomati e laureati entro il 30 aprile.. Il percorso di 24 mesi prevede l'inserimento diretto in ruoli tecnici, economici e manageriali.. Entro il 30 aprile le candidature per il programma Future Talent di Tetra Pak sono aperte per diplomati e neolaureati che desiderano entrare in un contesto industriale internazionale con contratti strutturati. L’azienda svedese specializzata nel packaging e nelle tecnologie per l’industria alimentare ha attivato nuove opportunità di inserimento professionale in Italia, puntando su profili tecnici ed economici attraverso un percorso formativo che dura fino a 24 mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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