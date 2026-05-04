Conor Gallagher offre la migliore prestazione degli Spurs mentre il Tottenham smantella l’Aston Villa

Il Tottenham ha vinto 4-1 contro l’Aston Villa a Villa Park, con Conor Gallagher che ha segnato due gol e fornito un assist. La squadra ha controllato il gioco per tutta la partita, dominando la fase offensiva e difensiva. L’Aston Villa ha segnato un gol su calcio di rigore, ma non è riuscita a reagire al crescente vantaggio degli Spurs. La partita si è conclusa con il Tottenham in vantaggio di tre gol negli ultimi minuti.

Breaking: Il Tottenham ha ottenuto una vittoria decisiva a Villa Park questo fine settimana, smantellando l’Aston Villa in una prestazione che ha segnalato il suo crescente dominio sotto l’attuale regime tattico. Mentre il risultato suggeriva una gara competitiva, la realtà in campo raccontava una storia diversa, quella della superiorità del nord di Londra guidata da una lezione di centrocampo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il giornalista di Sky Sports News Jamie Weir, parlando dal campo di Villa Park, è stato inequivocabile nel suo elogio per diversi giocatori del Tottenham, tra cui Conor Garragher, che secondo lui ha la sua migliore partita con la maglia degli Spurs.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Aston Villa-Tottenham 1-2 highlights: De Zerbi fa respirare gli SpursIl Tottenham vince 1-2 in casa dell'Aston Villa e torna a respirare, portandosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Aston Villa-Tottenham (domenica 03 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Villans possono affossare gli SpursL’Aston Villa ha perso il derby di Europa League contro il Nottingham Forest a causa di un rigore concesso per un fallo di Lucas Digne ed ora la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conor Gallagher picks perfect moment to break Spurs hoodoo ????; Aston Villa 1-2 Tottenham Hotspur: Gallagher and Richarlison on target as Spurs move out of relegation zone; Porro, Gallagher And Richarlison Get 7.5 | Tottenham Hotspur Players Rated In Hard-Fought Win Vs Aston Villa; Aston Villa x Tottenham - Highlights, Summary and Match Report. EA FC 24 SBC Conor Gallagher Path To GloryNuovo appuntamento con le SBC di EA FC 24! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Conor Gallagher rilasciata durante l’evento Strada verso la ... imiglioridififa.com Conor Gallagher: il centrocampista che Chelsea ha cresciutoNel vasto panorama del calcio britannico, pochi nomi risuonano? con la stessa intensità di conor? Gallagher,? un talento nato e ?cresciuto ?sotto l’ala protettrice del Chelsea Football Club.? Sin dai ... mondiali.net Il #Tottenham batte 2-1 l’ #AstonVilla. A segno Conor #Gallagher , #Richarlison e Emiliano #Buendia . #PremierLeague #Giornata35 #AVLTOT x.com