Coniugi rapinati nella loro villetta | La sicurezza non è più scontata

Due coniugi sono stati vittime di una rapina nella loro abitazione a Morbegno, nel Sondriese. Dopo aver chiuso le porte di casa, si sono trovati coinvolti in un episodio che ha sconvolto la loro quotidianità. La rapina si è verificata durante le ore serali, lasciando i residenti preoccupati per la propria sicurezza e portando all’attenzione delle autorità le questioni legate alla tutela degli ambienti domestici.

MORBEGNO (Sondrio) Un’esperienza orribile in casa propria, quella dove, una volta chiuse le porte, si dovrebbe stare al sicuro da tutto e da tutti. E invece i coniugi Verga, nella serata di venerdì, dentro la propria villa in zona stazione, si sono ritrovati figuri dal volto travisato, che li hanno legati e, dopo aver fatto man bassa di preziosi e forzato la cassaforte, se ne sono andati indisturbati, certi che nell’immediatezza i coniugi non sarebbero stati in grado di dare l’allarme. I dettagli della vicenda, su cui indaga il Nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sondrio e i militari dell’Arma di Morbegno, sono pochi al momento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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