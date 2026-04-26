Napoli settantenni narcotizzati e rapinati nella loro casa a Posillipo

A Posillipo, zona molto panoramica di Napoli, due anziani sono stati narcotizzati e derubati all’interno della loro abitazione. I ladri sono entrati nell’appartamento, hanno somministrato sostanze ai proprietari, poi sono riusciti a portare via un ingente quantitativo di denaro e oggetti di valore. L’episodio si aggiunge a una serie di furti che si verificano in questa zona, nota sia per le sue case di lusso sia per l’interesse dei malviventi.

È la zona più panoramica di Napoli, ambita da chi cerca una bella casa, ma allo stesso tempo ambita anche dai ladri, che qui ancora una volta sono tornati a colpire, portando via un bottino milionario. Siamo nel quartiere di Posillipo: la scorsa notte qui in via Orazio, marito e moglie, sulla settantina d’anni, sono stati narcotizzati nel sonno e quando si sono svegliati nella casa messa a soqquadro mancavano diverse migliaia di euro in contanti, gioielli e argenteria ma soprattutto un diamante di 26 carati dal valore circa 300mila euro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, settantenni narcotizzati e rapinati nella loro casa a Posillipo Notizie correlate Napoli, drogati e rapinati a Posillipo: banditi in fuga con un diamante da 300mila euroFurto milionario a Posillipo, dove una banda di ladri esperti è riuscita a introdursi in un appartamento mentre i proprietari dormivano. Furto in un appartamento di Posillipo, i proprietari forse narcotizzati: bottino da mezzo milione di euroUn raid in appartamento e un bottino da mezzo milione di euro, compreso un diamante.