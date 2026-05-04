Oggi si apre ufficialmente la fase della campagna elettorale in vista del congresso provinciale del Partito Democratico. Tra le varie ipotesi in discussione, si parla di un possibile accordo per un dialogo volto a trovare una soluzione unitaria. Le riunioni e le consultazioni interne sono in corso, mentre le candidature ufficiali devono ancora essere annunciate. La mobilitazione tra i membri del partito si intensifica in vista delle prossime decisioni.

In teoria prende il via oggi la campagna elettorale in vista del congresso provinciale Pd. In pratica tra meno di una settimana potrebbe essere tutto concluso, in anticipo sulle votazioni in calendario dal 15 al 31 maggio: domenica prossima è in programma un incontro tra i due candidati, Nico Bartalini e Giacomo Bassi. Sul tavolo una possibile intesa, come ammette lo stesso ex sindaco di San Gimignano: "Da un lato abbiamo verificato che le mozioni sono abbastanza simili, dall’altra mi auguro che ci si possa indirizzare verso una piattaforma unitaria". Un auspicio che troverebbe riscontro anche nella segreteria regionale e che, inevitabilmente, avrebbe come conseguenza il ritiro di uno dei due: Bassi stesso, è chiaro, anche perché i rapporti di forza in campo sono tali da rendere la sfida pressoché impossibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Congresso Pd, ipotesi accordo: "Dialogo per soluzione unitaria"

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