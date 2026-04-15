Democratici congresso da rifare Tregua dopo mesi di scontri | Si cerca una soluzione unitaria

Il congresso del Partito Democratico nella città è stato annullato dal Nazareno, interrompendo il percorso avviato a luglio 2025 per individuare il segretario comunale. La decisione è arrivata dopo mesi di tensioni e controversie legate alle iscrizioni e alle tessere, che hanno portato a lunghi rinvii. Dopo un periodo di scontri, si cercano ora soluzioni che possano portare a una ripresa unitaria del percorso interno al partito.

Tabula rasa del congresso del Pd pisano. Il percorso avviato a luglio 2025 per individuare il segretario comunale, interrotto ai nastri di partenza per dei conteziosi sulle iscrizioni e tessere e dopo lunghi rinvii è stato annullato dal Nazareno. La comunicazione è arrivata, in una lettera del segretario regionale Emiliano Fossi e su indicazione della direzione nazionale, nella tarda serata di lunedì. Poche parole comunicate al commissario provinciale Vinicio Peluffo che proprio ieri ha annunciato in una nota che nelle prossime settimane inizierà "con la nomina della commissione provinciale" il percorso congressuale che interesserà tutti i livelli organizzativi del partito: "i circoli, le unioni comunali e la federazione provinciale".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Democratici, congresso da rifare. Tregua dopo mesi di scontri : "Si cerca una soluzione unitaria" Leggi anche: PD Avellino verso il Congresso: Radici e futuro per una lista unitaria Leggi anche: Sicurezza, il governo cerca l'intesa in Parlamento: ipotesi risoluzione unitaria dopo i fatti di Torino