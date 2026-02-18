PD Avellino verso il Congresso | Radici e futuro per una lista unitaria

Il congresso provinciale del Partito Democratico di Avellino si avvicina a causa delle tensioni tra le diverse fazioni interne. I membri del partito cercano di definire un documento comune che unisca le varie anime della lista. L’obiettivo è presentare un fronte compatto alle elezioni future, evitando divisioni che potrebbero indebolire il partito. I dirigenti lavorano senza sosta, convocando riunioni e confronti tra i delegati. La partita si gioca sulla capacità di trovare un accordo che soddisfi tutti gli schieramenti.

Si avvicina il congresso provinciale del Partito Democratico di Avellino. Si lavora al documento unitario, quello che deve mettere insieme tutti gli schieramenti, senza fretta ma senza pause. Pellegrino Palmieri spiega la strada seguita. «Abbiamo affrontato un percorso di confronto – dice –. Stiamo lavorando per trovare l’accordo per una lista unica». Dentro il partito, ogni tessera conta, ma non è un numero: è gente che pensa e parla. «Il nostro è un partito composto da tanti iscritti che partecipano. È normale che ci sia un confronto. La democrazia è fatta di dialettica, soprattutto all’interno di un partito, in cui non si è semplici numeri di tessera, ma menti pensanti che vogliono e sanno dare un contributo».🔗 Leggi su Avellinotoday.it

