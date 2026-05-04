Congresso Giovani Democratici della Campania | Orlacchio presidente regionale

Sabato 2 maggio si è concluso a Caserta il congresso dei Giovani Democratici della Campania. Durante l'evento sono stati eletti Lorenzo Raso come segretario e Stefano Orlacchio come presidente regionale. La riunione ha coinvolto i membri del movimento giovanile e si è concentrata sulla discussione delle prossime attività e iniziative. La scelta dei nuovi incarichi è avvenuta al termine delle votazioni tra i partecipanti.

Sabato 2 maggio si è chiuso a Caserta il congresso dei Giovani Democratici della Campania che ha eletto Lorenzo Raso segretario e Stefano Orlacchio presidente. “Un meritatissimo riconoscimento per il «nostro» Stefano e, suo tramite, per tutti i Giovanni Democratici del Sannio che da tempo, senza lesinare energie ed impegno, si dedicano alla Politica nella sua più nobile accezione: Arte che mira al Bene Comune. È l’inizio e al contempo la prosecuzione di una bella storia collettiva” si legge in una nota a firma del PD Sannio. “Il neo presidente regionale dei Giovani Democratici della Campania, ha voluto caratterizzare il suo intervento lo...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Congresso Giovani Democratici della Campania: Orlacchio presidente regionale Notizie correlate IV Congresso regionale Giovani Democratici: al lavoro su Sud, diritti e futuro dei giovani In arrivoTempo di lettura: 3 minutiSi è aperto oggi, 1° maggio 2026, presso l’Hotel Europa di Caserta (Via Roma 19), il IV Congresso Regionale della Campania... Congresso Regionale dei Giovani Democratici Umbria, Emili eletto nuovo segretario regionale: "La politica o si fa insieme, o non si fa"Si è svolto sabato 18 aprile, al cinema Méliès a Perugia, il V Congresso Regionale dei Giovani Democratici dell'Umbria. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giovani democratici, al via il quarto congresso in Campania; Giovani Democratici Campania, a Caserta il IV Congresso: Unità e azione per costruire il futuro; I Giovani del Pd Lazio hanno eletto il loro nuovo segretario; Giovani Democratici Grosseto, Cosimo Garofalo nuovo segretario provinciale. IV CONGRESSO GD CAMPANIA - Giovani Democratici al lavoro su Sud, diritti e futuro. Villano: il giovanile torni ad essere voce autonoma e critica17:45:48 Si è aperto oggi, 1° maggio 2026, presso l’Hotel Europa di Caserta (Via Roma 19), il IV Congresso Regionale della Campania dei Giovani Democratici. Una giornata di confronto, idee e partecipa ... casertafocus.net Contro la geografia della marginalità: Cosimo Garofalo eletto all’unanimità segretario provinciale dei Giovani Democratici di GrossetoContro la geografia della marginalità: Cosimo Garofalo eletto all’unanimità segretario provinciale dei Giovani Democratici di Grosseto ... maremmanews.it Ho partecipato al Congresso dei Giovani Democratici della provincia di Reggio Emilia e ho respirato la promessa di un impegno serio, competente e collettivo. Non il futuro come attesa, ma il presente come responsabilità. La piattaforma “Prima di domani” tien - facebook.com facebook Al Congresso dei Giovani Democratici del Lazio, cambio della guardia in corso. Spettinato, ho provato a dire grazie a chi, con generosità, non smette di confrontarsi con tipacci come me. Non la pensiamo quasi mai uguale, per fortuna. Questa è una comunità x.com