PMI Roberto Capobianco Conflavoro | Un passo avanti decisivo per competitività trasparenza e crescita delle imprese

Una nuova legge dedicata alle piccole e medie imprese è entrata in vigore, segnando un cambiamento importante per il settore. La normativa mira a migliorare la trasparenza e a sostenere la crescita delle aziende, in un periodo di sfide significative legate alla competitività. Il provvedimento è stato accolto con attenzione da rappresentanti del mondo imprenditoriale, che lo considerano un passo avanti per rafforzare il sistema produttivo.

“L’entrata in vigore della Legge annuale sulle PMI rappresenta un segnale concreto e positivo nella direzione di un rafforzamento strutturale del sistema produttivo, in un momento in cui le imprese affrontano sfide rilevanti legate alla necessità di maggiore competitività. Il provvedimento interviene su leve strategiche come incentivi all’aggregazione, accesso al credito, valorizzazione degli asset e maggiore flessibilità organizzativa, introducendo inoltre misure per garantire più trasparenza nel mercato, come il contrasto alle false recensioni nei settori del turismo e della ristorazione. Si tratta di un intervento che si inserisce... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - PMI, Roberto Capobianco, Conflavoro: “Un passo avanti decisivo per competitività, trasparenza e crescita delle imprese” Decreto Bollette. Capobianco (Conflavoro): “Sfida sarà garantire accesso piccole imprese a contratti di lungo termine per l'energia”“Apprezziamo molto la presa di coscienza sull’importanza dei contratti di lungo termine per l’energia, i cosiddetti PPA, che rappresentano una grande... Leggi anche: Decreto Energia, Camisa (Confapi): Passo avanti, ma non basta per rilanciare le nostre Pmi Si parla di: Transizione 5.0, Capobianco (Conflavoro): Ripristino fondi un segnale forte, ora tempi certi per le imprese. PMI, Roberto Capobianco, Conflavoro: Un passo avanti decisivo per competitività, trasparenza e crescita delle impreseL’entrata in vigore della Legge annuale sulle PMI rappresenta un segnale concreto e positivo nella direzione di un rafforzamento ... iltempo.it Decreto carburanti, Roberto Capobianco, Conflavoro PMI: Intervento giusto a sostegno di famiglie e imprese. Ora serve risposta europea«Il decreto carburanti va nella direzione giusta. Il Governo ha fatto quello che andava fatto: intervenire subito, alla pompa, per tutti. Non solo per chi ha un ISEE basso, ma per ogni famiglia e ogni ... affaritaliani.it