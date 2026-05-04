Conferma sostegno richiesta dalla famiglia non pregiudicherà il diritto all’eventuale immissione in ruolo Supplenze e ruoli sono distinti

Durante un approfondimento trasmesso il 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di un rappresentante della Gilda degli Insegnanti, si è parlato del processo di reclutamento del personale scolastico. La discussione ha riguardato in particolare la richiesta di sostegno da parte delle famiglie e la possibilità che questa non influenzi il diritto di essere assunti in ruolo in futuro. Sono stati anche chiariti i differenzi tra supplenze e ruoli a tempo indeterminato.

Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista dei prossimi appuntamenti. L’attenzione si è concentrata sugli sviluppi attesi nelle prossime settimane, con particolare riferimento agli elenchi regionali per il sostegno, alle procedure di immissione in ruolo e alle diverse tappe che interesseranno docenti e aspiranti tali. Qualche docente è “spaventato” dalla procedura di conferma su posto sostegno, realizzata per l’anno scolastico 202627 tramite Nota n. 7766 del 26 marzo 2026 “Sì, le due opportunità sono compatibili.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Supplenze 2026/27: conferma posto sostegno su richiesta della famiglia. Ecco la nota del Ministero con tutte le dateConferma del supplente su posto sostegno anche per l'anno scolastico 202627: ecco la nota del Ministero. Assunzione docenti 2026: calendario delle procedure. Elenchi regionali, conferma sostegno, supplenze. Il Punto di Chiara CozzettoN el corso di una diretta Question Time sul canale YouTube di Orizzonte Scuola, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (segretaria nazionale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Continuità didattica sostegno 2026/27: come e quando il docente può accettare o rifiutare la conferma della supplenza; Continuità sostegno 2026/2027: quali sono i requisiti?; Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; Docenti sostegno continuità didattica: nuove regole 2026/27. Continuità sostegno 2026/27, due docenti sullo stesso alunno: chi ha diritto alla conferma?Il Decreto Scuola n. 127/2025 ha esteso anche agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. In base a quando delineato, la procedura segu ... orizzontescuola.it Richiesta di conferma dell’insegnante di sostegno: cosa devono fare le famiglie di studenti con disabilitàPubblicato il decreto attuativo della misura che consente dalle famiglie di studenti con disabilità di richiedere la conferma dell’insegnante di sostegno supplente per lo stesso studente disabile ... disabili.com Conferma del docente di sostegno: può essere impugnata da altri docenti in graduatoria - facebook.com facebook L’Italia conferma il sostegno politico, militare ed economico all’Ucraina e guarda a un rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa, con particolare attenzione alla produzione congiunta di droni. Leonardo possibile partner chiave. x.com