Conferenza stampa Global Sumud Flotilla

Gli attivisti della Global Sumud hanno tenuto una conferenza stampa in piazza della Scala. L'incontro si è concentrato sulla presentazione delle iniziative in programma e sulla richiesta di attenzione internazionale sulla questione. Sono stati letti alcuni comunicati ufficiali e sono state risposte alle domande dei giornalisti presenti. L'evento si è concluso senza incidenti, con la partecipazione di diverse persone interessate alle tematiche trattate.

La conferenza stampa, organizzata in piazza della Scala, dagli attivisti della Global Sumud Flotilla sul sequestro di Thiago Avila e Saif Abukeshek.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Conferenza stampa Global Sumud Flotilla Conferenza Stampa Global Sumud Flottilla Notizie correlate Leggi anche: La Global Sumud Flotilla abbordata, Israele rimane impunito: i comunicati stampa non bastano Gaza: tappa a Napoli per la Global Sumud FlotillaNella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il legal team fa esposto sugli abusi sulla Global Sumud Flotilla; Israele intercetta la Flotilla, attivisti verso sbarco in Grecia; La Flotilla riparte verso Gaza: Saremo ancora di più. E gli attivisti presentano un ricorso alla Cedu contro l'Italia; Flotilla, Israele: 'Attivisti saranno rilasciati in Grecia'. Global Sumud Flotilla, conferenza stampa e presidio alla Farnesina: Violazioni e arresti illegaliDavanti al Ministero degli Esteri, alla Farnesina, si è svolta questa mattina la conferenza stampa indetta dalla Global Sumud Flotilla, accompagnata da un ... pressenza.com A Milano 'siamo tutti Thiago e Saif', Flotilla pronta a ripartireSiamo tutti Thiago e Saif recita lo striscione appeso in piazza Scala, a Milano, dagli attivisti che sostengono la Global Sumud Flotilla, che oggi hanno convocato una conferenza stampa per chiedere ... ansa.it Decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla con centinaia fra attivisti e civili a bordo (tra questi diversi italiani), partite pacificamente per provare a portare generi di prima necessità nella martoriata Gaza sono state assaltate e sequestrate questa notte d - facebook.com facebook Global Sumud #Flotilla, rientrato a #Roma #LaPiccirella: " #Thiago e #Saif sono ostaggi, vanno liberati" x.com