Conferenza stampa Global Sumud Flotilla

Da ilgiorno.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti della Global Sumud hanno tenuto una conferenza stampa in piazza della Scala. L'incontro si è concentrato sulla presentazione delle iniziative in programma e sulla richiesta di attenzione internazionale sulla questione. Sono stati letti alcuni comunicati ufficiali e sono state risposte alle domande dei giornalisti presenti. L'evento si è concluso senza incidenti, con la partecipazione di diverse persone interessate alle tematiche trattate.

La conferenza stampa, organizzata in piazza della Scala, dagli attivisti della Global Sumud Flotilla sul sequestro di Thiago Avila e Saif Abukeshek.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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