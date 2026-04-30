La Global Sumud Flotilla abbordata Israele rimane impunito | i comunicati stampa non bastano

La Global Sumud Flotilla è stata fermata dalle autorità israeliane e la vicenda ha attirato l’attenzione di molti, anche attraverso comunicati ufficiali. Tuttavia, non sono state adottate ulteriori azioni legali o sanzioni contro il paese coinvolto. Fanpage.it, con il suo podcast quotidiano alle 18.00, propone un approfondimento sulle notizie più rilevanti, offrendo un aggiornamento costante sugli sviluppi di questa e altre vicende di attualità.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, per mano della Marina israeliana.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “È finanziata da Hamas”. Israele sanziona la raccolta fondi della Global Sumud FlotillaIl premier Netanyahu ha partecipato a una riunione di sicurezza in cui è stato aggiornato sui piani per l’arrivo della Flotilla, previsto per la... Così Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla in acque internazionali: «Rapiti nel Mediterraneo, è pirateria»Israele ha intercettato le navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza in acque internazionali vicino alla Grecia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ripartita dalla Sicilia la nuova missione della Global Sumud Flotilla; Global Sumud Flotilla: Serve anche la piazza, ma possiamo farcela; Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'; Flotilla Gaza: 22 barche intercettate, legali italiani in azione. La Global Sumud Flotilla bloccata già in Grecia da Israele: c'è anche il barese Lapiccirella. Il Governo: «Liberazione immediata»«Civili rapiti nel Mediterraneo. Si tratta di pirateria». Almeno 22 le navi intercettate al largo di Creta. Oggi presidio a Bari delle associazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: 23 italiani arrestati, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di Creta ... fanpage.it Siamo al fianco della Global Sumud Flotilla e chiediamo la liberazione immediata degli attivisti e delle attiviste fermati. “Hanno intercettato la Global Sumud Flotilla a 700 miglia da Gaza, in acque internazionali, a largo della Grecia. La storia si ripete. Stavolta p - facebook.com facebook Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che risultano arrestati. Gli attivisti si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate. "E' estremamente grave che attivisti fermati a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di x.com