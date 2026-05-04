Mercoledì 13 maggio alle 21 si terrà al Teatro Petrarca di Arezzo un evento organizzato da Confartigianato Imprese Arezzo, ANAP e ANCOS. Il tema centrale riguarda le nuove fragilità di bambini e adolescenti nell’epoca degli schermi. L’iniziativa intende affrontare le sfide emergenti legate all’uso dei dispositivi digitali tra i giovani. La serata vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Confartigianato Imprese Arezzo, ANAP e ANCOS promuovono, mercoledì 13 maggio alle 21, al Teatro Petrarca di Arezzo, l’evento “Insieme per Crescere.”, un’importante occasione di confronto dedicata alle nuove fragilità di bambini e adolescenti nell’epoca degli schermi. L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare un’alleanza educativa tra genitori, nonni e scuola, in un momento storico in cui l’ambiente digitale non è più solo uno strumento, ma il contesto in cui i più giovani costruiscono identità, relazioni ed emozioni. Protagonisti della serata saranno due autorevoli voci del panorama scientifico e pedagogico...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confartigianato, “Insieme per crescere. Percorsi di crescita: le nuove fragilità di bambini e adolescenti nell’epoca degli schermi”

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