4 Spazi per Crescere laboratori gratuiti dedicati alla crescita personale e creativa di bambini e ragazzi a Sambuceto

Un nuovo ciclo di laboratori gratuiti chiamato “4 Spazi per Crescere” è stato avviato dall’associazione LiberaMente a Sambuceto. Gli incontri sono rivolti a bambini e ragazzi e mirano a favorire lo sviluppo delle capacità personali e creative. L’iniziativa coinvolge diverse attività che si svolgono in quattro spazi dedicati, con l’obiettivo di offrire un’opportunità di crescita e confronto per i giovani partecipanti.

L’associazione LiberaMente presenta il progetto “4 Spazi per Crescere”, un ciclo di laboratori gratuiti dedicati alla crescita personale e creativa di bambini e ragazzi.A partire dal 2 maggio, ogni venerdì e sabato, la sede di Via Papa Giovanni XXIII n. 5, a Sambuceto di San Giovanni Teatino.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate “In viaggio con le emozioni”: tre laboratori gratuiti per bambine e bambini alla Biblioteca comunale di GrottaglieL’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Grottaglie, in collaborazione con l’Associazione Sementa APS, promuove il ciclo di laboratori... Desteenazione Brindisi: laboratori gratuiti dedicati a genitori e giovani per "andare oltre"BRINDISI - Due laboratori dedicati ad argomenti di stretta attualità organizzati presso gli spazi di Desteenazione Brindisi, il centro di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il progetto ‘DesTEENazione - Desideri in azione’ prende forma, lunedì 4 maggio alle 10.30 l'inaugurazione della sede; A Savona torna Zerodiciannove, il festival che fa crescere lettori da 0 a 19 anni; Nidi e Spazi gioco, graduatorie online. Prenotazioni anche per i nascituri; La Primavera di Viterbo, decine di eventi in due mesi: l'elenco e tutte le location. Crescere Insieme, negli Spazi MammeIl progetto Crescere Insieme è stato pensato all’interno della bella e significativa esperienza dei nostri Spazi Mamme a contrasto della povertà e della solitudine educativa nelle periferie del ... savethechildren.it Torino, nuovi spazi interattivi per crescere con la cultura della protezioneEsperienze virtuali e innovative, un videogame e un sistema che punta all'edutainment nei nuovi ambienti di Area x, spazio nel cuore di Torino di Intesa Sanpaolo Protezione, compagnia del gruppo ... vita.it "Nova · Parola all’Italia" entra nel vivo! Il 16 e 17 maggio, in tutta Italia (Sicilia compresa), si terranno 100 spazi di confronto dove le idee diventano proposte concrete. In Sicilia saremo presenti con 9 spazi uno a provincia. Più di 1500 persone con un metodo p - facebook.com facebook Centro sociale occupato da decenni, sgomberato! Nessuno spazio per l’illegalita e spazi restituiti ai cittadini, bene così x.com