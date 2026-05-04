Confalonieri | Leao? Non è un campione Furlani? Da milanista non ci tengo a conoscerlo

Fedele Confalonieri, storico collaboratore di Silvio Berlusconi, ha commentato recentemente alcuni aspetti legati al Milan. Ha affermato che Leao non sarebbe un campione e ha espresso una certa riluttanza nel conoscere Furlani, definendosi milanista ma con riserve nei suoi confronti. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussione sul club rossonero.

Fedele Confalonieri, uno dei primi collaboratori di Silvio Berlusconi, storico ex presidente del Milan, ha voluto rispondere ad alcune domande fatte dai giornalisti presenti all'evento di presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”. Confalonieri ha voluto toccare varie tematiche: dal serate di Champions League del '94 fino a quella di Atene, per poi spostarsi a parlare, invece, di Rafael Leao. Piccola chiosa anche su Giorgio Furlani, attuale AD del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: L'ex braccio 'destro' di Berlusconi ha iniziato a parlare delle magiche notti di Champions, facendo riferimento alle finali di Barcellona, Istanbul, le due di Atene e tante altre.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Confalonieri: “Leao? Non è un campione. Furlani? Da milanista non ci tengo a conoscerlo” Notizie correlate Leggi anche: Confalonieri: “Leao finto campione. Cardinale ha una banca, cosa gli frega del Milan” Leggi anche: Milan, ci risiamo: ancora due anime! Furlani e Tare, scontro sul mercato da Mateta ad André Altri aggiornamenti Temi più discussi: ?Costacurta a Sky Sport: Contro la Juventus la peggiore gara di Pulisic. Leao continua a non convincermi.; Milan, Modric operato ma tornerà per la Croazia; Probabile formazione Milan: Allegri cambia gli esterni., davanti Leao-Pulisic; Palladino: Qui sto bene e del contratto non mi interessa nulla. Confalonieri durissimo: Milan, Leao è un finto campione. Furlani? Non lo conosco e non ci tengo50 partite, infinite emozioni. Si intitola così il libro di Carlo Pellegati che racconta la storia del Milan. A margine della sua. tuttomercatoweb.com Fedele Confalonieri sul Milan: Leao è un finto campione, non si vede mai. Ci manca un grande presidente come Marotta e non ci tengo a conoscere FurlaniIl presidente di Mediaset, noto tifoso rossonero, ne ha per tutti a proposito del momento complicato della squadra allenata da Allegri ... msn.com Fedele #Confalonieri: “ #Leão è un finto campione” All’evento di presentazione del libro “50 partite, infinite emozioni. Il Milan” di Carlo #Pellegatti, il presidente di Mediaset ha definito Leão “un finto campione”. @fraletizia x.com #Confalonieri: “A cardinale cosa interessa del Milan Furlani non lo conosco e non ci tengo” ( via @anto.vitiello e @lorenzodeangelis_ ) - facebook.com facebook