Confalonieri | Leao finto campione Cardinale ha una banca cosa gli frega del Milan

Fedele Confalonieri, ex collaboratore di un noto presidente di un club di calcio, ha commentato pubblicamente alcune situazioni legate al mondo sportivo. Nelle sue dichiarazioni, ha criticato un calciatore, definendolo un “finto campione”, e ha fatto riferimento a un dirigente con una banca, suggerendo che non sia interessato alle questioni del club. Le sue parole sono state riportate senza ulteriori commenti o contestualizzazioni.