Ravezzani | Milan passano gli anni ma Leao non cambia mai | non è un campione

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha commentato sui social la prestazione di Rafael Leao durante la partita Lazio-Milan di ieri sera, sottolineando che il giocatore non cambia nel tempo e definendolo non un campione. La sua riflessione arriva in seguito alla sostituzione del calciatore, che ha suscitato polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Ciò che ha tenuto banco, però, nel finale di Lazio-Milan, è l'uscita dal campo di Rafael Leao con tante polemiche per la sua sostituzione. Un episodio, sullo stesso campo del famoso 'cooling break' con Theo Hernández, che ha fatto il giro delle televisioni e che, di certo, non ha fatto del bene all'immagine della squadra. Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'X' la situazione di Leao: "Passano gli anni, ma Leao non cambia mai. Stesso stadio, stesso avversario, stessa scena deprimente verso allenatore e compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravezzani: “Milan, passano gli anni ma Leao non cambia mai: non è un campione” Articoli correlati Ravezzani: “Il primo tempo del Milan è stato imbarazzante. Leao indisponente”Il Milan pareggia contro la Roma, giocando in difesa nel primo tempo e alzando in baricentro nella ripresa. Milan, leader silenzioso ma decisivo: Leao cambia marciaUn’esultanza da surfista e un altro tassello aggiunto ad una storia che potrebbe diventare ben presto molto importante.